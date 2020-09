Audi Q2 - Fari Matrix Led e nuovo look per il facelift (Di martedì 1 settembre 2020) L'Audi Q2 è stata sottoposta a un corposo restyling che ne ha aggiornato le tecnologie di bordo, l'estetica e la meccanica. Il nuovo look, fatto di tratti più netti e squadrati, nasconde diversi aggiornamenti tecnici pensati per rendere la più piccola delle Suv dei Quattro anelli più efficiente, confortevole e piacevole nella guida di tutti i giorni. Il debutto nelle concessionarie è atteso per il quarto trimestre di quest'anno: inizialmente la sport utility sarà disponibile unicamente nella versione 35 TFSI, ma entro la fine dell'anno la gamma si completerà con altre motorizzazioni a benzina e gasolio.Cresce nelle dimensioni, ma di poco. Con l'aggiornamento estetico il facelift è andato a modificare lievemente le dimensioni della Q2, cresciute di pochi ... Leggi su quattroruote

