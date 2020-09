“Appena arrivato mangiavo e bevevo di tutto. Andavo a dormire alle 6 del mattino”: le confessioni dell’ex Inter (Di martedì 1 settembre 2020) Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di ‘Beanyman Sports’. Trasferitosi dal West Ham allo Shanghai SIPG, ha ammesso di aver avuto a che fare con le sue cattive abitudini sin da subito: “Ho sottovalutato il campionato cinese e tutta la situazione. Non mi sono allenato. Non mi sono preso cura del mio corpo. mangiavo e bevevo di tutto: bevande gassate come Sprite, Coca-Cola, Fanta. Insomma tutte quelle cose zuccherate che non fanno bene al corpo. Non dormivo neppure perché quando sono arrivato in Cina mi ci sono volute circa tre settimane prima di potermi adattare al fuso orario. Andavo a letto alle 6 o alle 7 del mattino e mi svegliavo alle ... Leggi su calcioweb.eu

