Vladimir Luxuria, esplode la passione con Gennaro Siciliano di Amici (Di lunedì 31 agosto 2020) L’estate di Vladimir Luxuria vede nascere una nuova passione per l’ex concorrente de L‘isola dei famosi. Vladi infatti ha trascorso qualche giorno in Costiera Amalfitana e qui sarebbe stata travolta da una passione improvvisa e inaspettata con un ex concorrente di Amici: si tratta di Gennaro Siciliano. Vladimir Luxuria e la passione con Gennaro Siciliano La confessione arriva dalla stessa Vladimir Luxuria alla rivista Nuovo, come riporta anche Libero.it: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori” spiega Luxuria, che lascia intendere come la conoscenza con il giovane sia stata ... Leggi su tvzap.kataweb

francobus100 : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - immediatonet : Nuovo amore per la foggiana Vladimir #Luxuria, è esplosa la passione con un ex concorrente di “#Amici” - CheDonnait : Scoppia la passione tra #VladimirLuxuria ed un ex concorrente di #amici di #mariadefilippi Vi piacciono insieme? - italiaserait : Gennaro Siciliano, chi è l’ex ballerino di Amici: età e flirt con Vladimir Luxuria - GossipItalia3 : Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ballerino di “Amici”: «Gennaro è molto dolce!» #gossipitalianews -