Vittorio Sgarbi attacca l'assessore del Pd Alessio D'Amato: "È il Gallera del Lazio" |VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) "Chiederò al Prefetto di intervenire" aveva detto l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a proposito dell'iniziativa di Vittorio Sgarbi di multare nella "sua" Sutri chi indossa la mascherina senza un valido motivo. La replica del sindaco non si È fatta attendere. Ecco il VIDEO pubblicato da Sgarbi su Youtube in cui definisce D'Amato "uno sconosciuto ignorante che non sa di cosa parla" e lo paragona al collega Giulio Gallera, finito nella bufera per la gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia. Leggi su iltempo

