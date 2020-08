Us Open 2020: Mannarino in giornata di grazia, Sonego cede in quattro set (Di lunedì 31 agosto 2020) Adrian Mannarino ha affrontato e sconfitto Lorenzo Sonego, in occasione del primo turno degli Us Open 2020, attraverso il risultato di 6-1, 6-4, 2-6, 6-3. L’azzurro ha tentato di sfoderare le proprie armi, cercando di esprimere aggressività in risposta, contrastato però meravigliosamente dal francese, in giornata di grazia nell’occasione specifica, protagonista di colpi d’alta classe e giocate mai prevedibili. Cocente delusione per Sonego, ma grandi meriti a Mannarino. IL RESOCONTO Il primo set è totalmente da dimenticare per l’azzurro, che sembra incredibilmente inerme di fronte allo strapotere dell’avversario, capace di mettere a segno ben tre break, rifilando un pesantissimo 6-1 a ... Leggi su sportface

