Uomini e Donne, ex tronista sotto accusa| Per molti finge di avere il Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati è stata accusata di fingere di avere il Covid: la ragazza è stata costretta a pubblicare il referto medico. Tantissimi i Vip positivi al Coronavirus In questi giorni di fine estate, durante i quali i Vip positivi al Coronavirus, stanno uscendo allo scoperto come i funghi, c’è … L'articolo Uomini e Donne, ex tronista sotto accusa Per molti finge di avere il Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

