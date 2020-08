Un positivo nello staff di "Io e te", la Rai sospende il programma di Diaco (Di lunedì 31 agosto 2020) Un positivo al coronavirus nello staff di "Io e te", sospeso il programma condotto da Pierluigi Diaco. La trasmissione di ieri è stata sostituita da La Vita in diretta Estate. Il motivo, secondo quanto si apprende, è dovuto alla positività al Covid di una persona impegnata nella produzione del programma che ha fatto scattare la sospensione per le dovute verifiche. Intanto il conduttore Pierluigi Diaco è stato protagonista di un battibecco radiofonico in diretta su Rtl102.5 nel programma Non stop News con la collega Giusi Legrenzi. Diaco, giovedì 27 agosto, aveva annunciato di non voler più parlare di coronavirus nel programma per evitare di ... Leggi su iltempo

tempoweb : Un positivo nello staff di #Ioete', la #Rai sospende il programma di #Diaco #31agosto #tv #covid… - Italianvikingg : @lorenzo60832359 @FuryBionda I BLM hanno raccolto milioni di dollari di fondi che sarebbero potuti essere investiti… - biscone69 : RT @GiorgioDePaolis: Leggo certa gente che scrive dal futuro, con acquisti e cessioni date per certe e nello scenario peggiore. Il tutto co… - GiorgioDePaolis : Leggo certa gente che scrive dal futuro, con acquisti e cessioni date per certe e nello scenario peggiore. Il tutto… - Nmarru : @ncaramatti @marattin questa è dannosa... comunque non l'ha ordinato il medico di fare le riforme... se c'è un di… -

