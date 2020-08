Tregua tra Lampedusa e il governo: il sindaco vedrà Conte (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Il sindaco di Lampedusa e il presidente della Regione Sicilia sono stati convocati dal premier Giuseppe Conte a Roma mercoledì. A dirlo è il sindaco dell'isola Totò Martello, al termine dell'incontro ... Leggi su globalist

Globalist.it

“Il sindaco di Lampedusa e il presidente della Regione Sicilia sono stati convocati dal premier Giuseppe Conte a Roma mercoledì. A dirlo è il sindaco dell’isola Totò Martello, al termine dell’incontro ...UDINE. Vigili del fuoco e protezione civile hanno continuato a lavorare durante la notte per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite dall’ondata serale di maltempo che si è abbattuta in Friu ...