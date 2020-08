Taranto, immigrato albanese urina per strada, mostra le parti intime e minaccia con un coltello (Di lunedì 31 agosto 2020) Notte movimentata quella trascorsa a Taranto dove un immigrato albanese, ubriaco e armato di coltelli, ha diffuso il panico per le strade cittadine. Gesti volgari, parti intime mostrate alle persone e minacce con un coltello. Alla fine la polizia ha denunciato il giovane, di 23 anni con precedenti, per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La lite con l’immigrato albanese, le telefonate al 113 Già verso l’una di notte al 113 hanno cominciato ad arrivare numerose telefonate di cittadini svegliati da urla provenienti dalla strada. C’erano persone esagitate che litigavano. I poliziotti sono intervenuti in via Mazzini, nei pressi di un locale distributore automatico h24 di alimenti e ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Taranto immigrato Bussa alla porta di una 95enne: «Signora, mi sento male». Poi la violenta e la prende a botte Il Messaggero