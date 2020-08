Taiwan: bimba prende il volo con aquilone, illesa (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - Il video di una bimba di tre anni sollevata in aria da un gigantesco aquilone arancione durante un festival ieri nella cittadina di Nanlioao, a Taiwan, sta facendo in queste ore ... Leggi su corrieredellosport

