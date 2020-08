Serie A, confermata la data di partenza: via il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) La Serie A partirà regolarmente il 19 settembre. Lo ha stabilito oggi a Roma il Consiglio Federale della Figc, confermando la richiesta della Lega di Serie A. Qualche giorno fa i club impegnati in Europa, Inter e Atalanta in testa, avevano chiesto il rinvio della data visti i loro impegni di Coppa ma senza esito positivo.Il campionato 2020-21, dunque, partirà nel weekend del 19-20 settembre. Il Consiglio Federale ha ufficializzato la data. Mercoledì 2 settembre verrà stilato il calendario della nuova stagione calcistica italiana. Poche settimane ancora e il pallone riprenderà a correre sui terreni da gioco.INCIDENTE PICCANTE PER EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

