Scuola: 'Mille mani per una storia', il racconto collettivo con la scrittura digitale a distanza (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Labitalia) - Si intitola "La grande scrittura. Mille mani per una storia", il progetto nato per coinvolgere i ragazzi, ancorché “distanti”, a lavorare insieme in per la realizzazione di nuovi contenuti culturali digitali. Un romanzo collettivo, per restituire ai ragazzi la piena coscienza di quanto sia importante riappropriarsi della titolarità partecipata della propria eredità culturale ripartendo proprio dal riconoscimento del valore della “Cultura digitale”. L'iniziativa fa parte della programmazione delle attività per l'a.s. 2020-21, attraverso l'introduzione in #HackCultura, l'Hackathon degli studenti per la “titolarità culturale” giunto ormai alla sua terza edizione. Ad organizzarlo, DiCultHer ... Leggi su iltempo

Mercatino del libro usato a Treviso, al lavoro per l'edizione 2020

Nel 1994 alcuni studenti delle scuole superiori coordinati da Roberto Magni, padre carmelitano scalzo e professore di Religione presso il Liceo Canova di Treviso, istituirono il Mercatino del libro us ...

