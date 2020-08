Rapiti, stuprati e sepolti vivi in cimitero: notte di orrori per due 16enni (Di lunedì 31 agosto 2020) Rapiti, torturati, stuprati e infine sepolti vivi al cimitero: è la cronaca di una vicenda dai contorni terribili che avrebbe coinvolto due 16enni a Solna, in Svezia. A riportare l’accaduto è il quotidiano Aftonbladet, secondo cui le indagini avrebbero portato all’arresto di due giovani le cui responsabilità sarebbero ancora al vaglio degli inquirenti. Rapiti, seviziati, stuprati e seppelliti vivi: il caso di due 16enni La cronaca dell’incubo che due giovani avrebbero vissuto per ore a Solna, nord di Stoccolma, è stata raccontata dal quotidiano svedese Aftonbladet. Protagonisti, secondo la stampa locale, due adolescenti di 16 anni che sarebbero stati ... Leggi su thesocialpost

TrudyElliot : Svezia -Ragazzi adolescenti rapiti, stuprati e sepolti vivi in un cimitero: salvi per miracolo -

Ultime Notizie dalla rete : Rapiti stuprati Rapiti, stuprati e sepolti vivi in cimitero: notte di orrori per due 16enni Thesocialpost.it Stuprati e torturati all'interno del cimitero: nuovo orrore in Svezia

La Svezia è sotto shock a causa della terribile disavventura capitata a due sedicenni, rapiti, aggrediti, torturati, stuprati e, infine, sepolti vivi. L’episodio di cronaca, riportano i media locali, ...

Adolescenti torturati, stuprati e sepolti vivi al cimitero: «Non volevano comprare droga». Arrestati due giovani

Due adolescenti, entrambi 16enni, sono stati rapiti, aggrediti, torturati e stuprati, prima di essere sepolti vivi in una fossa all'interno di un cimitero. È accaduto a Solna, a nord di Stoccolma, in ...

La Svezia è sotto shock a causa della terribile disavventura capitata a due sedicenni, rapiti, aggrediti, torturati, stuprati e, infine, sepolti vivi. L’episodio di cronaca, riportano i media locali, ...Due adolescenti, entrambi 16enni, sono stati rapiti, aggrediti, torturati e stuprati, prima di essere sepolti vivi in una fossa all'interno di un cimitero. È accaduto a Solna, a nord di Stoccolma, in ...