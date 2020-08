Questi pachidermi non sono stati dipinti di rosa per contrastare il bracconaggio (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 31 agosto 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto che mostrano un elefante e un rinoceronte con le zanne e il corno colorato di rosa. Gli scatti sono accompagnati da questo testo: «Una delle cose più geniali che abbia mai visto contro il bracconaggio. Utilizzano la stessa tinta rosa che è usata per marcare le banconote rubate. Questo rende l’avorio delle zanne invendibile e non può essere ripulito. Gli animali non vengono danneggiati e questa iniziativa sta salvando la loro vita». Questa notizia è però falsa: le due fotografie sono state modificate. Post pubblicato su Facebook il 31 agosto 2020 – Immagine modificata In quelle originali le zanne dell’elefante e il corno del rinoceronte non ... Leggi su facta.news

