Quel doppio danno ai polmoni: così il virus uccide i contagiati (Di lunedì 31 agosto 2020) Gabriele Laganà L’alto tasso di mortalità di chi è ricoverato in terapia intensiva è dovuto ad un doppio danno dei polmoni, agli alveoli e ai capillari, provocato dal coronavirus Un altro passo in avanti per capire e contrastare l’avanzata del coronavirus è stato compiuto grazie ad uno studio italiano, capofila il S.Orsola di Bologna. La ricerca, pubblicata su Lancet Respiratory Medicine lo scorso 27 agosto, ha individuato il meccanismo responsabile della elevata mortalità dei pazienti Covid-19 che si trovano nelle terapie intensive. Se il virus danneggia doppiamente il polmone, interessando alveoli e capillari, il rischio di perdere la vita è più elevato. Ma anche in questo caso non tutto è perduto. ... Leggi su ilgiornale

Romy_Effe : @ChiaraImpe_ Quel doppio 0 non mi torna... - infoitcultura : Come Tom Ellis ha dato vita a Michael in Lucifer 5, i retroscena sul doppio ruolo e quel piccolo “difetto” fisico - infoitcultura : Come Tom Ellis ha dato vita a Michael in Lucifer 5 | i retroscena sul doppio ruolo e quel piccolo “difetto” fisico - Dalla_SerieA : La Samp va di doppio, lunedì al “Mugnaini” si replica - - wildflowerxxs : @sunflower_marti senti ma se organizziamo un matrimonio doppio tra quel coso e tonks??? così nessuno resta solo -

Ultime Notizie dalla rete : Quel doppio Quel doppio danno ai polmoni lasciato dal virus ai contagiati il Giornale Fedez con le unghie da Spongebob: un follower non apprezza, lui risponde per le rime

La prima volta a maggio - appena finito il lockdown - poi Fedez non ha più potuto fare a meno della manicure, soprattutto di quei colori sgargianti e decorazioni sulle unghie che ormai fanno parte del ...

Dagli asili ai fondi Covid: ecco i criteri ai danni del Sud

Il meccanismo, a farci caso, è anche un po' monotono: una formula tecnica sufficientemente complessa da scoraggiare chi non è laureato in matematica. E, dentro la formula, criteri in grado di portare ...

La prima volta a maggio - appena finito il lockdown - poi Fedez non ha più potuto fare a meno della manicure, soprattutto di quei colori sgargianti e decorazioni sulle unghie che ormai fanno parte del ...Il meccanismo, a farci caso, è anche un po' monotono: una formula tecnica sufficientemente complessa da scoraggiare chi non è laureato in matematica. E, dentro la formula, criteri in grado di portare ...