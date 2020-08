Punzi (Cotugno): «La metà dei contagi sono autoctoni, andrei cauto con la riapertura delle scuole» (Di lunedì 31 agosto 2020) In un’intervista al Mattino, il direttore del dipartimento di Malattie infettive del Cotugno, Rodolfo Punzi, esprime più di una perplessità sulla riapertura delle scuola in un momento in cui si registrano molti contagi. «sono stati fatti tanti tamponi, è vero, ed è un fatto positivo, ma la cosa che preoccupa è che su 270 positivi, solo 125 sono casi di importazione, i restanti 145 sono contagi autoctoni. Bisogna andare avanti con i tamponi perché trovare i positivi, che sono quasi sempre asintomatici, permette di circoscrivere i focolai sul nascere». Punzi descrive i pazienti che al momento arrivano in ospedale. «I ... Leggi su ilnapolista

