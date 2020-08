Pierluigi Diaco, colpo di scena: “La persona positiva al covid risulta negativa al secondo tampone”. “Io e te” tornerà in onda? (Di lunedì 31 agosto 2020) Il programma di Pierluigi Diaco, Io e Te, potrebbe tornare in onda. La persona del gruppo di lavoro risultata positiva al covid-19 ha fatto un secondo tampone, che risulta negativo. Questo secondo quanto riportato da Blogo che fa sapere che la Rai sta decidendo in queste ore il da farsi. Il conduttore, anche lui risultato negativo al tampone, aveva parlato stamattina con l’Adnkronos: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi. Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - FQMagazineit : Pierluigi Diaco, colpo di scena: “La persona positiva al covid risulta negativa al secondo tampone”. “Io e te” torn… - FrancescoBaro16 : Volevo comunicare la mia idignazione: Pierluigi Diaco sei ridicolo e pieno di controsensi. Vuoi evitare l'argomento… - carotelevip : E comunque, Andrea Delogu non è più simpatica di Pierluigi Diaco. - AngeloSals : RT @Viperissima_: Pierluigi Diaco con Marcello Masi e Andrea Delogu quando capirà di essere stato peculato a #lavitaindiretta -