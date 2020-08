Perchè io dico “NO” al taglio dei Parlamentari. (Di lunedì 31 agosto 2020) di Yvan Rettore. Dirò no, in particolare, perché al Senato la riduzione degli eletti sarebbe tale da rendere praticamente non rappresentate le regioni meno popolose del Paese continuando a pensare questa camera unicamente in funzione di una rappresentanza politica e non territoriale (Senato delle regioni). Le circoscrizioni elettorali diventando più grandi, le campagne elettorali risulterebbero … Leggi su freeskipper

chetempochefa : «Tu non mi puoi rivendicare il diritto di non metterti la mascherina perché io ti rivendico il diritto di non morir… - AlbertoBagnai : Appunto. E la casistica è ricca. Peraltro Leonardo, meno geniale, ma forse (dico forse) più saggio (solo perché più… - AlbertoBagnai : Significa però che bisogna evitare alcune illusioni ottiche. Ve ne dico un paio. Il fatto che i social vi dia acces… - AnStorti : @giaelegend Per questo dico che non può essere considerato un masterpiece ma solo un bel film. Perché ha dei difett… - qualcunoke : Guarda ti blocco perché una che passa la giornata su tuidder secondo me ha dei problemi... e io non voglio consolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè dico Fabio Fantozzi: "Ecco perché dico sì al referendum" TerzoBinario.it