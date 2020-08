Omicidio Vassallo, dieci anni dopo assente è lo Stato (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 5 settembre saranno trascorsi dieci anni dall’Omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, Salerno. Questo triste anniversario è Stato lungo questo tempo, un momento di denuncia e di riflessione su una delle vicende più oscure che siano avvenute dopo la stagione delle stragi e dei delitti eccellenti di magistrati, giuristi, uomini delle forze dell’ordine. Se ci pensate, per ogni delitto dai più efferati, commessi dalle diverse mafie o dai gruppi terroristici, anche quando per molto tempo non si sono scovati gli esecutori o i mandanti, sono sempre stati chiari i moventi, da quei moventi si è poi risaliti fino ai colpevoli. Attraverso indagini che hanno considerato tanti elementi, indizi, informazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

