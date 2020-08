Nuove grane per Raggi. A Roma si dimettono i presidenti delle commissioni Bilancio e Urbanistica (Di lunedì 31 agosto 2020) Dimissioni. Simultanee. E con effetto immediato. Doccia gelata per Virginia Raggi: con una lettera protocollata al presidente del consiglio comunale Marcello De Vito lasciano la carica di presidenti di commissione Donatella Iorio (Urbanistica) e Marco Terranova (Bilancio). Una mossa a sorpresa, quel Leggi su ilfoglio

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Nuove grane per il ThunderDome, un fan promuove 'Being The Elite' durante Payback -… - paolofaeti : @exfrancesina Fa parte del cursus honorum, che comincia con l' appartamento e termina con la villetta, con o senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove grane WWE: Nuove grane per il ThunderDome, un fan promuove “Being The Elite” durante Payback Zona Wrestling Celio, i tre migranti infetti e violenti erano già fuggiti da un centro

Non era la prima volta. I tre migranti positivi al Covid, ora piantonati in un’ala del Policlinico militare del Celio dopo aver sfasciato la struttura e ferito un medico, avevano già provato a scappar ...

Biogas dagli scarti, la «corsa» di Brescia per nuovi impianti

Bene l’economia circolare e la trasformazione degli scarti di verde e i cibo (l’umido che produciamo in casa) in biogas e compost per l’agricoltura. Meno bene se solo la provincia di Brescia diventa r ...

