Napoli | ripristino funicolare e linee bus | ecco quali

Napoli – Riprenderanno a circolare a Napoli dal prossimo 2 settembre alcuni bus che erano stati momentaneamente soppressi. Da mercoledì l'Anm ripristina le linee bus 128 – 167 – C36 – C38 – C52 – C68 – C76 – 654 – E6. In particolare la linea bus C52 prolunga il proprio percorso. Proveniente dall'Ospedale San Gennaro, da via san Vincenzo alla Sanità prosegue per via Sanità, via Fontanelle, inversione in piazzetta Fontanelle, via Fontanelle, via Sanità per poi effettuare percorso ordinario fino a piazza Cavour. Sempre da mercoledì torna attiva anche la funicolare di Mergellina.

