Naike Rivelli mostra il lato b e sbotta: “Nessun rispetto per le norme” (Di lunedì 31 agosto 2020) Naike Rivelli non le manda certo a dire, torna con un nuovo post pieno di rabbia per l’aumento dei contagi e aggiunge anche una nuova provocazione. Fonte foto: GettyImagesLa famosa figlia di Ornella Muti torna sui social con un nuovo post in cui mostra non solo una nuova provocazione, ma anche tutta la sua rabbia per il ritorno dei contagi del Coronavurus. Da sempre senza peli sulla lingua, la giovane modella usa molto spesso il suo corpo, con immagini artistiche per denunciare fatti che proprio non le vanno giù. Ecco cosa ha scritto solo poche ore fa. Naike Rivelli senza veli mostra tutta la sua rabbia: “Menefreghismo totale” (fonte foto: Instagram, @NaikeRivelli)Naike Rivelli ... Leggi su chenews

rockett70 : - zazoomblog : Naike Rivelli su Ig in forma splendida: “Buona come il pane” - #Naike #Rivelli #forma #splendida:… - zazoomblog : Naike Rivelli su Ig in forma splendida: “Buona come il pane” - #Naike #Rivelli #forma #splendida: - BeltramoPaolo : Naike Rivelli mi fa molto piacere, molto. La trovo interessante e molto bella. - zazoomblog : Naike Rivelli duro attacco a Caterina Collovati dopo la foto pubblicata da Arisa - #Naike #Rivelli #attacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli Naike Rivelli mostra il lato b e sbotta: "Nessun rispetto per le... CheNews.it Romina Power accetta l’invito a cena di Albano e Loredana, il gesto parla chiaro

Ci volevano una serata estiva e una tavolata a bordo piscina per siglare la pace attesa da anni. Seduti uno vicino all’altro ci sono Al Bano, la sua compagna Loredana Lecciso, i loro figli Jasmine e A ...

Naike Rivelli mostra il sedere su Instagram: “La mia faccia da c..o”

Per fare in modo che il suo messaggio arrivi a tutti, Naike ha scelto di accompagnarlo ad uno scatto piuttosto irriverente: eccola sospesa in aria su un balcone che si affaccia sul mare di Napoli. La ...

Ci volevano una serata estiva e una tavolata a bordo piscina per siglare la pace attesa da anni. Seduti uno vicino all’altro ci sono Al Bano, la sua compagna Loredana Lecciso, i loro figli Jasmine e A ...Per fare in modo che il suo messaggio arrivi a tutti, Naike ha scelto di accompagnarlo ad uno scatto piuttosto irriverente: eccola sospesa in aria su un balcone che si affaccia sul mare di Napoli. La ...