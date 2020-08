Migranti: sindaco incontra imprenditori e commercianti isola, si decide su sciopero (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - Si saprà nelle prossime ore se e quando a Lampedusa scatterà lo sciopero generale contro quella che il sindaco dell'isola, Salvatore Martello definisce "l'emergenza Migranti". E' in corso nei locali del Municipio di Lampedusa l'incontro tra il primo cittadino e una delegazione di imprenditori e commercianti locali per decidere quando fare scattare lo sciopero generale per protestare contro il governo e il "silenzio di Conte". Sono circa 1.200 i Migranti sull'isola divisi tra l'hotspot e i locali della Casa della fraternità, di proprietà della parrocchia. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - RaiNews : Nella notte a #Lampedusa sbarcano altri 450 migranti. Il Sindaco Martello minaccia lo sciopero e di chiudere l'isol… - maurizifo : RT @SkyTG24: Il sindaco di #Lampedusa, Totò Martello, si esprime sulla situazione critica dell'isola, in cui le strutture di accoglienza pe… - SkyTG24 : Il sindaco di #Lampedusa, Totò Martello, si esprime sulla situazione critica dell'isola, in cui le strutture di acc… -