Messi diserta il primo allenamento del Barcellona (Di lunedì 31 agosto 2020) Era nell'aria e così è stato. Leo Messi non si è presentato al primo allenamento con i compagni in programma alle 17.30 di lunedì pomeriggio. LEGGI ANCHE Bartomeu incontrerà il papà di Messi. ... Leggi su gazzetta

