Mattarella: “Maria Montessori esempio per affrontare questo momento difficile” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato nel 150° anniversario della nascita di Maria Montessori la seguente la seguente dichiarazione: “Maria Montessori nasceva centocinquanta anni fa, a Chiaravalle. La sua umanità, i suoi studi, la sua coraggiosa esperienza di educatrice, hanno impresso un segno profondo nelle scienze pedagogiche e indicato orizzonti nuovi per la scuola, a beneficio di milioni di giovani in ogni parte del mondo, che hanno potuto e saputo accrescere in piena libertà la loro personalità. Proprio negli anni più duri del Novecento Maria Montessori è riuscita a infrangere antichi pregiudizi, dimostrando la irragionevolezza di metodi di insegnamento basati sull’autoritarismo e contrastando pratiche di emarginazione ai danni di chi era sofferente o veniva considerato diverso, aprendo la strada a un percorso di crescita dei bambini basato sulla piena espressione della loro creatività, nella formazione responsabile alla socialità. Leggi su dire

ZPeppem : RT @CretellaRoberta: Mattarella, scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità: Il Capo dello Stato ricorda Maria Montessori nel cen… - CretellaRoberta : Mattarella, scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità: Il Capo dello Stato ricorda Maria Montessori nel… - fisco24_info : Mattarella, scuola risorsa decisiva per il futuro della comunità: Il Capo dello Stato ricorda Maria Montessori nel… - DxZagor : RT @AlienoGrigio17: @MacProslo @palamini_maria @DxZagor Neanche io. Ma quando approverebbero la nuova legge elettorale? Con la scusa del co… - AlienoGrigio17 : @MacProslo @palamini_maria @DxZagor Neanche io. Ma quando approverebbero la nuova legge elettorale? Con la scusa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Maria Coronavirus: Mattarella firma decreto su scarcerazioni e intercettazioni Affaritaliani.it