Marconi: “Girone C ostico, non bisogna mai mollare. Le parole di Bellusci e quel Palermo-Cremonese…” (Di lunedì 31 agosto 2020) È il giorno di Ivan Marconi.Il neo acquisto del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi a Petralia Sottana. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante palermitano."Negli ultimi tre anni ho fatto tre gol, non ne ho fatti tantissimi: nascono principalmente da palla inattiva o calcio d'angolo. Si cerca di sfruttare al massimo anche le qualità degli altri compagni. Il mister è molto meticoloso, è da poco che ci alleniamo insieme e quindi cercheremo di apprendere il massimo per essere pronti per l'inizio del campionato. Ringrazio Bellusci per le belle parole, da lui ho appreso davvero tanto e potevo solo imparare - ha proseguito l’ex Monza -. Palermo-Cremonese? Ricordo ... Leggi su mediagol

