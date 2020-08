L’India è il primo Paese per velocità di diffusione del coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) I contagi provocati dal Covid-19 hanno raggiunto nuovi picchi in India. Nella giornata di domenica sono stati registrate 78,761 nuove infezioni: si tratta dell’aumento più consistente avvenuto a livello mondiale dall’inizio della pandemia e maggiore anche dei 77,299 casi dichiarati dagli Stati Uniti il 16 luglio. La seconda nazione più popolosa del mondo, con oltre … L’India è il primo Paese per velocità di diffusione del coronavirus InsideOver. Leggi su it.insideover

