Gigi Hadid e Zayn Malik, un dettaglio rivela la presunta data del parto (Di lunedì 31 agosto 2020) Un dettaglio rivela la presunta data del parto di Gigi Hadid. La nota modella potrebbe dare alla luce il bambino molto presto! Secondo quanto possiamo ipotizzare dalle foto da lei condivise, il primo figlio di Gigi Hadid e Zayn Malik dovrebbe nascere tra due settimane. Come si è arrivati a questa ipotesi? Proprio nella giornata … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Un dettaglio rivela la presunta data del parto di Gigi Hadid. La nota modella potrebbe dare alla luce il bambino molto presto! Secondo quanto possiamo ipotizzare dalle foto da lei condivise, il primo ...Classe 1995, Gigi Hadid ha trascorso la sua adolescenza a Los Angeles, in California. Dopo il diploma al liceo di Malibù, la giovane si è trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla sua carr ...