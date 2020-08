FiberCop, via libera di Tim al Memorandum con Cdp sulla rete unica (Di lunedì 31 agosto 2020) E' arrivato il via libera dal Cda di Tim al Memorandum of understanding con Cassa depositi e prestiti sulla rete unica per la banda larga. Approvata quindi la creazione di FiberCop, secondo quanto si ... Leggi su tgcom24.mediaset

gladiatoremassi : RT @ElioLannutti: Via libera di Tim e Cdp alla società della rete unica: si farà entro marzo 2021. Nasce FiberCop con Kkr e Fastweb @sole24… - kiara86769608 : RT @ElioLannutti: Via libera di Tim e Cdp alla società della rete unica: si farà entro marzo 2021. Nasce FiberCop con Kkr e Fastweb @sole24… - StartComNews : Via a FiberCop e già si guarda ad AccessCo: accordo Cdp-Tim sulla newco con Open Fiber - matteoc1951 : RT @ElioLannutti: Via libera di Tim e Cdp alla società della rete unica: si farà entro marzo 2021. Nasce FiberCop con Kkr e Fastweb @sole24… - ElioLannutti : Via libera di Tim e Cdp alla società della rete unica: si farà entro marzo 2021. Nasce FiberCop con Kkr e Fastweb… -