Covid, a Porto Rotondo positivo barman: tamponi a tappeto (Di lunedì 31 agosto 2020) Prosegue l’emergenza Covid in Sardegna. A Porto Rotondo è stata accertata la positività di un barman, il che ha portato a effettuare tamponi ai membri dello staff dell’hotel in cui lavorava. Per giorni aveva accusato sintomi influenzali, senza però che le autorità mediche e sanitarie si recassero presso la sua abitazione per sottoporlo al tampone. Nel frattempo, in attesa dei controlli, si era autoisolato in casa fino al giorno del test. Esito positivo e emergenza che è scattata subito nell’hotel (5 stelle) di Porto Rotondo in cui il giovane lavorava. Si tratta di un barman della provincia di Nuoro, ennesimo caso di positività di un membro di strutture ricettive della regione. ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Covid in Sardegna, chiuso il Sottovento a Porto Cervo: il gestore ricoverato in ospedale - rtl1025 : ?? Chiusura anticipata anche per un altro frequentatissimo locale della Costa Smeralda: dopo il #Billionaire e il… - rtl1025 : ?? Salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90… - Tele_Nicosia : Covid, barman positivo a Porto Rotondo: 130 tamponi a staff - fisco24_info : Covid, barman positivo a Porto Rotondo: 130 tamponi a staff : Verifiche sui colleghi dello stesso hotel dopo l'esi… -