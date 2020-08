Come le autocrazie utilizzano le leggi sanitarie per reprimere il dissenso (Di lunedì 31 agosto 2020) Il coronavirus rappresenta una sfida per i governi di tutto il mondo, gestire insieme i problemi sanitari e la crisi economica causata dalle misure adottate per contenere i contagi non è facile, e sta causando grande malcontento nella popolazione, specialmente dove la politica non è stata in grado di affrontare tempestivamente la pandemia. Il virus però non è soltanto un problema, nota l’Atlantic in un lungo articolo, ma per «chi vuole consolidare il proprio potere, le regole speciali per il contenimento della pandemia offrono uno strumento molto utile per silenziare il dissenso», può rappresentare un’opportunità. La rivista americana comincia raccontando cosa sta succedendo a Hong Kong, città particolarmente interessata dalle limitazioni alla libertà di manifestare, dall’inizio della ... Leggi su linkiesta

