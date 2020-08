Cagliari, Nainggolan sul suo futuro: «Devo rientrare all’Inter, poi si vedrà» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, ha parlato del suo futuro nel corso di una diretta Instagram Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato del suo futuro nel corso di una diretta Instagram insieme a Lorenzo Ariaudo, giocatore del Frosinone. Ecco le sue parole riportate da FcInterNews.it: «Ho finito il prestito Devo rientrare. E poi si vedrà. Meno male che ho fatto già una settimana qui di allenamento. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari. Hanno fatto una c…a con questa storia dei quattordici mesi… Messi? Non conosco le dinamiche perché non leggo un c…o, ma alla fine rimarrà a Barcellona. Lui mio compagno di squadra ... Leggi su calcionews24

Per gli ormai noti motivi legati ai problemi di salute della moglie Claudia, Nainggolan aveva scelto di tornare nella Sardegna che lo aveva lanciato nel calcio che conta, grazie anche al benestare del ...Intervenuto in una diretta Instagram con l'ex-compagno Lorenzo Ariaudo, il centrocampista dell'Inter e fino a oggi in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan, ha parlato anche del suo futuro. Ecco le p ...