Bonus Covid nel Decreto Agosto | i chiarimenti Inps

In attesa della pubblicazione delle specifiche circolari attuative con tutte le istruzioni del caso, l'Inps ha pubblicato una sorta di quadro d'insieme delle novità in arrivo in materia di Bonus e indennità, relative alle ulteriori misure di sostegno per alcune categorie di lavoratori inserite nel Dl Agosto, con alcuni chiarimenti caso per caso. Beneficiari proroga NASpI e DIS-COLL L'articolo 5 del DL 104/2020 prevede ulteriori due mesi di NASpI e DIS-COLL, per i soggetti le cui prestazioni siano scadute tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 (con decorrenza dal giorno della scadenza), alle stesse condizioni di cui all'articolo 92 del Decreto Rilancio Italia. L'importo per ciascuna mensilità è pari all'ultima spettante per la prestazione ...

