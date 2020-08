Bologna, De Leo su Mihajlovic: “Sinisa sta bene, è asintomatico e sereno” (Di martedì 1 settembre 2020) Emilio De Leo ha diffuso informazioni sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, il quale sta lottando con il Coronavirus, sebbene sembri che non vi siano complicazioni in merito. Il collaboratore tecnico del Bologna ha così approfondito la questione menzionata relativa all’allenatore del club emiliano, ai microfoni di Sky Sport: “Il mister sta bene, è asintomatico quindi non ci sono problemi. Scalpita perché vorrebbe essere qui con noi, ci sarà presto. Ci sentiamo spesso, dopo l’allenamento e dopo cena, facciamo il punto sulla giornata trascorsa e su quello da fare il giorno seguente. Siamo tranquilli e sereni“. Leggi su sportface

