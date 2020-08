Atalanta, 3 giocatori positivi al Covid: tutti asintomatici (Di lunedì 31 agosto 2020) Tre casi di coronavirus nell'Atalanta. I nerazzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti ma il club ha riscontrato tre casi di positività. La Dea non ha comunicato chi sono i positivi, tutti ... Leggi su gazzetta

