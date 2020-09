Amazon Twitch Prime: i giochi gratis di settembre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) by Hynerd.it I possessori di un abbonamento Amazon Prime, potranno accedere ai giochi gratis di Twitch Prime in arrivo a settembre 2020. Sono sei giochi scaricabili gratuitemente per PC da tutti gli abbonati al servizio Amazon Twitch Prime, disponibili dal 1 settembre sono 5, mentre uno dal 3 settembre, oltre ai tanti contenuti aggiuntivi che vengono offerti mensilmente agli abbonati di Amazon Prime. Ecco dunque i giochi in arrivo: Autonauts Pumped BMX Pro Effie Tiny Troopers Joint Ops Outcast: Second Contact Rocket Arena (dal … su: Leggi su hynerd

