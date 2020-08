Votare ai tempi del coronavirus Misure anti Covid per le Regionali (Di domenica 30 agosto 2020) Ridurre il più possibile i rischi di contagio e garantire la possibilità di Votare anche agli elettori positivi al Covid-19 ricoverati o in quarantena domiciliare. Sono gli obiettivi della circolare 39/2020 diramata a tutti i prefetti dalla Direzione centrale per i Servizi elettorali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Che cosa vota Senatrice Tiraboschi? Mi faccia fare una breve premessa, prima di darle la risposta. Culturalmente il “sì” alla riduzione del numero dei parlamentari sembra aver già vinto per quella spi ...

Mentre la diffusione dei contagi in Italia dà segnali preoccupanti, si avvicina la scadenza elettorale del 20-21 settembre e la necessità di organizzare il voto in modo da prevenire le possibilità di ...

