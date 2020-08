Ufficiale: Betis, ecco Claudio Bravo (Di domenica 30 agosto 2020) Ora è Ufficiale. Dopo gli indizi del pomeriggio, il Betis Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Bravo. Portiere cileno classe 1983, Bravo era svincolato e ha firmato con il club spagnolo un contratto di un anno. Il portiere ha giocato, tra le altre, per Barcellona e Manchester City, oltre che per la Nazionale cilena. Vanta oltre 500 presenze in carriera. Foto: Twitter Betis L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Era stato offerto anche al Milan, ma Claudio Bravo proseguirà la sua carriera in Spagna. Notizia ufficiale di oggi il suo passaggio al Betis Siviglia. Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Mancheste ...

