Tragedia sfiorata alla 24 ore di Le Mans (Di domenica 30 agosto 2020) Moto, . Una moto sfiora un pilota che era appena caduto sull’asfalto bagnato. Fortunatamente nessuna conseguenza. Ancora brividi sulle moto, questa volta alla 24 ore di Le Mans, dove uno dei partecipanti ha visto la morte passargli davanti, a pochi centimetri. Letteralmente. Caduto dalla moto a causa della pioggia. il pilota si è rialzato. Dispiaciuto per l’incidente aveva le mani sul casco ed era rimasto sulla pista, dove è stato sfiorato da una moto in transito. Una questione di decimi di secondo e di millimetri. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. Incidente alla 24 ore di Le Mans, Tragedia sfiorata L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, quando un pilota, a causa probabilmente ... Leggi su newsmondo

