Tragedia a Napoli: 88enne ai due figli invalidi e ne uccide uno. “Ero disperato per il loro futuro” (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia a Napoli: 88enne ai due figli invalidi e ne uccide uno. “Ero disperato per il loro futuro” “Ero disperato per il loro futuro”. Così ha dichiarato l’88 napoletano che per la disperazione ha sparato ai figli, 47 e 51 anni, entrambi portatori di handicap, uccidendo il più giovane. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di stamattina a Soccavo, quartiere della zona occidentale di Napoli, mentre i due figli dell’uomo dormivano. L’uomo ha esploso due colpi di pistola contro i figli e poi ha chiamato immediatamente la Polizia per confessare. La vittima aveva 47 anni e dalla ... Leggi su tpi

