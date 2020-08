Temptation Island Lara Zorzetto: figlio neonato in incubatrice, problemi al parto (Di domenica 30 agosto 2020) Lara Zorzetto di Temptation Island è diventata mamma. Dopo il parto degli scorsi giorni la web influencer è tornata su Instagram per condividere la prima foto del figlio Leonardo (che trovate più in basso). Una foto diversa dalle altre che mostra il neonato nell’incubatrice, tra piccoli tubicini e cerotti. Purtroppo il parto di Lara non … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

