Stati Uniti, la rabbia del padre di Jacob Blake: “Cosa ha dato loro il diritto di pensare che mio figlio fosse un animale?” (Di domenica 30 agosto 2020) “Paralizzato dalla vita in giù. Incatenato. Incatenato. Dove stava andando mio figlio? Lo hanno già costretto in un letto. A cosa servivano le manette?” Sono le parole del padre di Jacob Blake, l’afroamericano 29enne rimasto ferito a Kenosha, in Wisconsin, dopo che la polizia gli ha sparato diversi colpi alla schiena. Il padre ha invitato gli attivisti riUniti a Kenosha a manifestare pacificamente: “Non dobbiamo distruggere niente” L'articolo Stati Uniti, la rabbia del padre di Jacob Blake: “Cosa ha dato loro il diritto di pensare che mio figlio ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : In Italia, in Europa e negli Stati Uniti TUTTE LE VITE CONTANO, non quelle dei bianchi o dei neri. Black Lives Matt… - matteorenzi : . @AGrassellino è un cervello straordinario. Una donna italiana che guida adesso uno dei laboratori più importanti… - ShooterHatesYou : Chissà se quello che accade giornalmente negli Stati Uniti (la brutalità della polizia, il razzismo, i morti, i “vi… - Purr_0613 : RT @mtvitalia: Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte tra il 30… - ramen_amen : @ShooterHatesYou Dire che quello che sta succedendo negli Stati Uniti è provocato dalla deriva reazionaria e autori… -