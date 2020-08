Renzi: non volevamo morire leghisti, ma nemmeno vivere grillini (Di domenica 30 agosto 2020) Un anno fa ho detto al Pd che bisognava dire di no a Salvini anche facendo un accordo con i grillini. Poi è successa una cosa strana: all'inizio erano scettici, poi mi sa che li ho convinti troppo ed ora vogliono fare un matrimonio con i 5 stelle, osserva il rottamatore Leggi su firenzepost

