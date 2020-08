Panico Us Open, Paire positivo al Coronavirus: Gasquet e Mannarino autoisolati (Di domenica 30 agosto 2020) Benoit Paire è risultato positivo al Coronavirus, in seguito al test eseguito all’interno della bolla degli Us Open, nella quale ogni atleta ha verificato le proprie condizioni di salute. La positività al Covid-19 del tennista francese ha spaventato i connazionali Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Edouard Roger-Vasselin e Gregorie Barrere, i quali hanno avuto contatti con il classe ’88 e attualmente sono in autoisolamento nelle rispettive camere d’albergo. Grande Panico fra i tennisti transalpini, dunque, costretti ad attendere i propri risultati con grande apprensione e inevitabile timore. Leggi su sportface

Covid, panico a Roma Nord: «Enorme crescita dei test al drive-in»

Cresce a ritmo esponenziale l’afflusso di persone che, nei giorni scorsi, hanno preso d’assalto il drive-in di Labaro per sottoporsi al tampone. Trend in linea con quanto sta avvenendo in tutte le pos ...

