Nba, Lakers e Bucks chiudono i conti e Houston va sul 3-2 (Di domenica 30 agosto 2020) NW YORK (USA) (ITALPRESS) – L’Nba torna in campo dopo tre tre giorni e regala emozioni. I Los Angeles Lakers chiudono il discorso con i Portland Trail Blazers nella western Conference vincendo per 131 a 122. Protagonista la coppia composta da Anthony Davis e LeBron James che mettono a segno 79 punti. Davis chiude con 43 punti a referto – alcuni dei quali arrivati negli ultimi 5 minuti di gara. Per LeBron James ripla doppia, 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Portland deve arrenderi nonostante la prova di CJ McCollum con 36 punti e sette assist. Miglior prestazione nella serie per Carmelo Anthony, che chiude con 27 punti a referto. Il prossimo avversario dei gialloviola si conoscerà dall’andamento della sfida tra Houston e Oklahoma, con i Rockets avanti 3-2 dopo il successo di questa notte per 114 a 80. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkySport : Un omaggio a KOBE BRYANT Che oggi avrebbe compiuto 42 anni ? “Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostr… - LiaCapizzi : Ufficiale. Il boicottaggio dilaga Anche LeBron, Chris Paul &Co non scendono in campo (Rockets-OKC e Lakers-Blazers… - CorriereCitta : Nba, Lakers e Bucks chiudono i conti e Houston va sul 3-2 - DiegoAmbrosin : Quando passi un turno di #NBAPlayoffs dopo 8 anni...... ?????????????????????? #LakeShow #NBA #LakersWin - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Nba torna in campo, Bucks e Lakers in semifinale -