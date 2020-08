Napoli, De Laurentiis all'attacco: 'Calcio da cambiare' (Di domenica 30 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine di un convegno che si è svolto al palazzetto dello sport di Castel di Sangro. Gli è stato chiesto se il suo Napoli sia un'oasi finanziaria. E il presidente ... Leggi su gazzetta

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nel corso di un evento tenuto a Castel Di Sangro, all’interno del ritiro azzurro. Il patron del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a pr ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro. Le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. «Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna ...

