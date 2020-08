Milano, assessore compie 40 anni e regala 10 panchine alla città (Di domenica 30 agosto 2020) Per il suo compleanno Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano , ha deciso di fare anziché ricevere un regalo: ovvero regalare dieci panchine alla sua città . 'A maggio - ha ... Leggi su leggo

AnsaLombardia : Assessore Milano compie 40 anni e regala 10 panchine a città. Maran, a maggio non potevo fare festa, grazie per con… - piepol49 : Assessore Milano compie 40 anni e regala 10 panchine a città - rep_milano : L'assessore all'Urbanistica compie 40 anni e regala 10 panchine a Milano: 'Sono un simbolo di socialità' [aggiornam… - leggoit : Milano, assessore compie 40 anni e regala 10 panchine alla città - kundolidernatur : il peggiore assessore mai avuto a Milano per il suo compleanno ci fa un regalo... back to feudalesimo -

Ultime Notizie dalla rete : Milano assessore Milano, l'assessore Maran compie 40 anni e fa lui il regalo: 10 panchine per la città IL GIORNO A Milano la Lega è furiosa per una pista ciclabile: “Vergogna, aumenta il traffico”

L’orario dell’appuntamento è un po’ insolito, per una manifestazione politica: lunedì mattina alle 9, quando Milano riprende a lavorare. E lo schieramento di forze è imponente: la Lega annuncia la pre ...

Milano, assessore compie 40 anni e regala 10 panchine alla città

Per il suo compleanno Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, ha deciso di fare anziché ricevere un regalo: ovvero regalare dieci panchine alla sua città. «A maggio - ha r ...

L’orario dell’appuntamento è un po’ insolito, per una manifestazione politica: lunedì mattina alle 9, quando Milano riprende a lavorare. E lo schieramento di forze è imponente: la Lega annuncia la pre ...Per il suo compleanno Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, ha deciso di fare anziché ricevere un regalo: ovvero regalare dieci panchine alla sua città. «A maggio - ha r ...