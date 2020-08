Maltempo, colpite da un albero: due bimbe in gravi condizioni (Di domenica 30 agosto 2020) È di questi minuti la notizia che due bambine di 10 e 2 anni e mezzo sono in gravissime condizioni dopo essere state colpite da un albero. È successo a Marina di Massa, dove le piccole stavano trascorrendo le vacanze. albero colpisce due bimbe Il drammatico incidente è accaduto a seguito della forte ondata di Maltempo che sta imperversando su tutta l’Italia. Le regioni più colpite sono quelle del nord Italia, nel varesotto si conta un disperso travolto da un torrente. Secondo quanto riferito dalle testate locali, le piccole si trovavano in campeggio. L’albero si è abbattuto sulla tenda nella quale dormivano insieme ai genitori. Ricoverate in ospedale Immediatamente ... Leggi su thesocialpost

La zona maggiormente colpita è stata quella di San Paolo ... Tre le squadre impegnate per chiamate legate al maltempo che si è riversato sulla provincia. Rami pericolanti e danni da acqua ...

Maltempo, cade un albero in un campeggio: gravi due bambine

Due bambine sono state colpite da un albero mentre si trovavano in tenda, in un campeggio a Marina di Massa: trasportate d'urgenza in ospedale Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il ...

