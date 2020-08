Incendi: ex sindaco Altofonte, 'questi delinquenti hanno assassinato un paese' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "questi delinquenti hanno assassinato un paese". Lo dice Vincenzo De Girolamo, l'ex sindaco di Altofonte, parlando dell'Incendio che ha devastato oltre 200 ettari di bosco e altri 200 di vegetazione. "Con la distruzione della Mohara finisce Altofonte", dice. "Sono criminali e delinquenti", ha aggiunto tra le lacrime. Leggi su iltempo

Paura nella notte in Sicilia e gente che ha dovuto abbandonare le proprie case. Un vasto incendio è infatti divampato nella tarda serata di ieri ad Altofonte, nel Palermitano, dove alcuni residenti a ...La Protezione civile mette in guardia: forti rovesci in arrivo nelle regioni centrosettentrionali - Intanto, un vasto incendio è divampato ad Altofonte, nel palermitano ...