I segni più disordinati dello zodiaco: l’elenco (Di domenica 30 agosto 2020) I disordinati si giustificano parlando di ordine creativo. Ovvero lasciare cose a caso in giro senza curarsi troppo del fastidio che questo può creare ad altre persone. Alcuni, particolarmente fantasiosi, arrivano a citare Nietzsche dicendo che “solo dal caos ha origine una stella danzante” e via con altre filosofie e citazioni colte. Ma al di là delle chiacchiere rimane il fatto che i disordinati creano un senso di disagio soprattutto a chi divide la casa o la scrivania con loro. Pertanto, consigliare loro di trovarsi un appartamento da soli o spostarsi di scrivania è un suggerimento scherzoso ma non troppo. E si badi che non sono solo gli uomini a essere disordinati. Si dice che lo siano di più, ma in realtà esistono anche delle donne che non hanno il minimo senso dell’ordine. ... Leggi su giornal

Ciro18558500 : @GiorgiaMeloni Segni di delirio e da vittoria al bar di Cozza di sorella di ????... Meno cazzate e più ? - Kiko97394611 : RT @pour_elle_: Se non hai più segni sulla pelle è perché è passato troppo tempo. - AscoltaEMedita : L'attività pubblica del Nazareno, contrassegnata dall'annuncio del Regno in parole e segni, si concluderà nel modo… - camjlla_ : bene,allora mia cugina va da lei e inizia a toccarla ma lei non da segni di vita allora inizia a toccarle la spalla… - RominaMercanti : @Lauraar71 @MadameA02 dolorante dalle botte i segni dei denti sulle braccia ecc. ma mai lei si è pentita dispiaciut… -

Ultime Notizie dalla rete : segni più